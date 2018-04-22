ممتاز يطلع على أداء ولاية كسلا في تنفيذ توصيات الحوار الوطني

كسلا في 22 -4 -2018 م (سونا) - اطلع وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بالولايات، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم وزراء حكومة ولاية كسلا ولجنة أمن الولاية وقيادات العمل التشريعي والتنفيذي برئاسة الأستاذ آدم جماع آدم، وبحضور عدد من الوزراء ووزراء الدولة ضمن الوفد الاتحادي الزائر للولاية ــ اطلع على جهود حكومة ولاية كسلا المبذولة في إطار إنفاذ توصيات الحوار الوطني في محاور الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التقارير التي قدمها الوزراء ورئيس المجلس التشريعي ومديرو عموم الوزارات ومدير شرطة الولاية، كل فيما يلي اختصاصه، واستعرض الأمين العام لحكومة الولاية أرباب محمد الفضل خلال الاجتماع مصفوفة إنفاذ توصيات الحوار الوطني للأعوام 2017 ـــ 2018 وفق الموجهات العليا للدولة والتي ركزت إجمالا على رتق النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أن هنالك عملا مستمرا لإنفاذ التوصيات، مؤكدا أن هذا العمل يجد متابعة ورعاية واهتماما من قبل حكومة الوفاق الوطني ، واشار الأمين العام لحكومة الولاية إلى مستوى التنسيق والتناغم في الأداء السياسي من خلال دور القوى السياسية عبر مجلس الأحزاب وحرصها على المشاركة في الجوانب التي تخص القضايا الوطنية. من جانبه رحب والي الولاية بالوفد الاتحادي الزائر، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الزيارات ودورها في شأن المتابعة لكافة الأمور التي تجري بالولايات، وقال (إننا نقدر ونثمن موقف الدولة في مراجعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني وتوجيهات رئاسة الجمهورية)،وأضاف (أن البرامج المنزلة من الدولة تعتبر إلزاما واجبا علينا في حكومات الولايات تنفيذا للموجهات والبرامج التي تؤدي المهام في القطاع الخدمي والتنظيم السياسي والعلاقة بين أحزاب الحوار الوطني)، مبينا أن الولاية في حالة عقد اجتماعات دائمة لتنفيذ التوصيات عبر لجان فنية، مؤكدا أن الأداء على مستوى الولاية يعد ممتازا في كل المؤسسات، مشيدا في ذات الوقت بدور لجنة الإسناد الحزبي ومشاركتها الفاعلة على مستوى القواعد فضلا عن الجهود الأمنية المبذولة بالولاية لحماية الاقتصاد الوطني والولاية من سلبيات الهجرة البشرية ، وقال الوالي (إننا آلينا في لجنة الأمن على حراسة الحدود الممتدة بمحاربة التهريب بأشكاله المختلفة عبر جهد ودعم ولائي خالص). وقدم أعضاء الوفد الاتحادي من الوزراء ووزراء الدولة عددا من الملاحظات التي من شأنها تجويد الأداء بالولاية فيما يختص بتقرير مصفوفة توصيات الحوار الوطني خاصة إبراز نسب الأداء في القطاعات المختلفة. من جانبه أكد ممتاز حرصهم في اللجنة على تنفيذ التوصيات في محاورها المختلفة بالصورة المطلوبة فنيا ومهنيا إلى جانب قياس أداء الولايات في المشروعات المختلفة بناء على مؤشرات الحوار، وقال (إننا أتينا إلى ولاية كسلا للوقوف ميدانيا على تنفيذ توصيات الحوار وتذليل العقبات التي تعترض سير التنفيذ وإيجاد وسيلة من خلالها يمكن تسهيل قياس التنفيذ ونسبة الأداء فضلا عن متابعة تنفيذ برنامج حكومة الوفاق الوطني الذي يمثل فيه المركز والولايات المرجعية لهذه التوصيات التي تجيء في مرحلة فاصلة بالانتقال السياسي من المراحل الماضية إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تجاوز حالة الصراع على السلطة والنزاعات إلى إرساء دعائم الاستقرار السياسي وتحقيق المقاصد الكلية ببناء دولة حديثة)، مضيفا أن كل الحلول الجزئية لم تقدم للسودان كما قدمه الحوار الوطني، وأشاد ممتاز بإنجازات الولاية ولجنة الأمن في حماية الدولة من التهريب والهجرات غير الشرعية والإتجار بالبشر، داعيا إلى إطلاع الرأي العام على تنفيذ التوصيات وإشراك الأحزاب السياسية في إعلانها بالإضافة إلى وضع مصوغات لإكمال تنفيذ التوصيات للقادمة واتباع المنهج الموضوع من اللجنة المركزية وتحديد النسب والأرقام لقياس نسبة التنفيذ.