مجلس تشريعي الشمالية يبدأ أعمال دورة الانعقاد الخامسة عشر

دنقلا 22-4-2018م (سونا) - بدأ مجلس تشريعي الولاية الشمالية أعمال دورة الانعقاد الخامسة عشر اليوم بدنقلا برئاسة الأستاذ نصر الدين ابراهيم؛ رئيس المجلس، وشهد الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس، عدد من أعضاء حكومة الوفاق الوطني بالولاية الشمالية .

وأكد رئيس مجلس تشريعي الشمالية في كلمته أن هذه الدورة سيخصصها المجلس لمناقشة تقارير أداء الوزارات للربع الأول من هذا العام؛ على ضوءالخطط التي أجازها المجلس مؤخرا، ومواكبة لخطة الولاية الشمالية للعام الحالي وتمشيا مع الخطط الاستراتيجية العليا للدولة، مشيرا الى أن الدورة تنعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية، مباركا - باسم المجلس - خطوات الدولة وتحركات السيد رئيس الجمهورية على المستويين الدولي والإقليمي، مجددا حرص المجلس وتعاونه مع الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق مصالح الولاية والمواطنين في المجالات كافة .

وأشاد الأستاذ نصر الدين إبراهيم بجهود آلية إدارة أزمة شح المواد البترولية، ووجه كافة الأجهزة الرسمية في الولاية باتخاذ تدابير أكثر قوة لمواجهة تجار الأزمات والمتلاعبين بقوت المواطنين ومنع الاحتكار وتسرب المواد البترولية؛ بجانب مراجعة وكلاء الشركات بالولاية، ومراجعة أسطوانات الغاز وأوزانه مع مراجعة أوزان الخبز على أن يكون لهيئة المواصفات والمقاييس بالمحليات دور كبير في ذلك .

هذا وقد قام الدكتور عبد الجليل فضل معتمد شؤون الرئاسة المنسق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي؛ بإيداع منضدة المجلس مشروع قانون الحكم المحلي لسنة 2018 كما أودع عددا من المراسيم الولائية المؤقتة وهي مرسوم قانون تحديد أسعار وأوزان الخبز وقانون تعديل فئات المواد البترولية وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام، كما تم إيداع مشروع قانون منع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والذي جاء بمبادرة من البرلمانيات ومجلس الولايات ورؤساء المجالس التشريعية بالولايات.