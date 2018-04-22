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أخبار محلية - سياسية

وزير الخارجية بالإنابة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديدد

التاريخ : 22-04-2018 - 06:51:00 مساءً
الخرطوم 22-4-2018م (سونا) -
تسلم وزير الخارجية بالإنابة محمد عبد الله إدريس، بمكتبه ظهر اليوم، نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد السيد عرفان صديق، توطئة لتقديمها لفخامة السيد رئيس الجمهورية.
وقد نقل السفير تحيات وزير الخارجية البريطاني إلى السيد الوزير بالإنابة والذي
من جانبه أعرب عن ترحيبه بالسيد السفير وتمنياته له بالتوفيق، وأكد له تعاون الوزارة الكامل معه من أجل تسهيل مهمته، وطلب من السفير عرفان نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية البريطاني. كذلك أشار سيادته إلى الترتيبات الجارية لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين خلال هذا الأسبوع .
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