انعقاد اجتماع تشاوري لرؤساء أركان السودان، النيجر وتشاد بالخرطوم حول تأمين الحدود المشتركة

الخرطوم 22-4- 2018( سونا) -

التأم بالخرطوم اليوم الاجتماع التشاوري لرؤساء أركان السودان، النيجر وتشاد حول تأمين الحدود المشتركة ، بمشاركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة والفريق الركن أحمد محمد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية النيجر والفريق الركن إبراهيم سعيد القائد العام لقوات المسلحة التشادية .

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التضامن والعمل المشترك لمجابهة التحديات المتعلقة بمراقبة وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة العابرة ومحاربة الإرهاب والجماعات المتفلتة وتحقيق الأمن والاستقرار.

واختتم الاجتماع التشاوري أعماله بالتأمين على انعقاد لجنة الخبراء من الدول الثلاث تستضيفها انجمينا مطلع مايو المقبل لوضع وثيقة تشكل الإطار الحاكم لآلية مراقبة وتأمين الحدود المشتركة بين الدول الثلاث.



وكان رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي قد استقبل صباح اليوم الفريق الركن أحمد محمد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية النيجر ، والفريق الركن إبراهيم سعيد القائد العام لقوات المسلحة التشادية كلاً على حدة .

وأشار خلال اللقاءين إلى عمق ومتانة وأزلية العلاقات السودانية مع دولتي النيجر وتشاد، مؤكدا حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع هذه الدول. وأضاف ( نتطلع إلى توحيد المواقف والجهود بين السودان والنيجر وتشاد بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم ويضمن حماية الحدود من كافة المهددات الأمنية).

الفريق الركن أحمد محمد رئيس الأركان العامة بدولة النيجر امتدح العلاقات بين بلاده والسودان، معددا الروابط الأزلية بين البلدين ، مؤكدا التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أعرب الفريق الركن إبراهيم سعيد القائد العام للقوات المسلحة التشادية عن عميق سعادته بهذه الزيارة وقال إنها تأتي في إطار تنسيق الجهود المشتركة وتوحيد الرؤى بين السودان والنيجر وتشاد حول تأمين الحدود من منطلق لقاء نيامي الذي انعقد مطلع هذا الشهر.



