الوطني بالجزيرة:تجاوزنا مرحلة التفلت في الحزب

مدني 23-4-2018م (سونا) -أعلن الأستاذ أحمد أبو القاسم نائب المدير العام للأكاديمية الوطنية للتدريب ان سقفهم مفتوح مع ولاية الجزيرة في كل برامج التدريب.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بمدينة المناقل ختام الملتقى التنظيمي الثاني لقطاع الإتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة بمشاركة رؤساء الحزب ونوابهم بالمحليات وقطاعات الشباب والمرأة واشار أبو القاسم الى أن الشهر المقبل سيشهد إفتتاح مقر الأكاديمية بالجزيرة لتقديم خدمات التدريب للدولة والمجتمع والأحزاب السياسية والمؤسسات بالولاية .

وأقر بحاكمية التدريب بحزب المؤتمر الوطني وأنه أساس التطور والترقي حسب برنامج الأكاديمية، وأعلن إلتزام الأكاديمية بتدريب كل عضوية المجالس المحلية في الجزيرة لتعزيز جهود حكومة الولاية في مخاطبة هموم وقضايا المجتمع .

من جانبه أعلن الأستاذ نيازي محمد إبراهيم رئيس قطاع الإتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة أن أكتوبر المقبل سيشهد إكتمال تدريب كل عضوية المجالس المحلية بالولاية عبر خطة علمية واضحة ولفت إلى أن الحزب بالجزيرة تجاوز مرحلة التفلت لهذا جاء شعار الملتقى (قوتنا في وحدتنا)

وأكد أن الحاكمية في الحزب للقواعد في إختيار القيادات ودعا عضوية المؤتمر الوطني لقيادة المجتمع والتصدي لقضاياه .

وشدد على ضرورة سداد الإشتراكات وتعزيز التنسيق بين الحزب والحركة الإسلامية والحكومة،مؤكداً دور المرأة الرائد في تخفيف أعباء المعيشة وقيادة المجتمع .

وتم في ختام الملتقى تسلم محلية أم القرى من محلية المناقل راية إستضافة الملتقى المقبل .