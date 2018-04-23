والي كسلا يلتقي بسفيرة فرنسا لدى الخرطوم

كسلا 23-4-2018م (سونا)- بحث والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم لدى لقائه بسفيرة فرنسا بالسودان مانويلا بلات مانا والمبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين السودان وفرنسا خاصة ولاية كسلا إلى جانب مناقشة الأوضاع بالولاية بصورة عامة.

ورحب الوالي بوفد السفارة الفرنسية وزيارته للولاية، مشيرا إلى أزلية العلاقات التي تربط السودان وفرنسا، وقدم تنويرا شاملا حول أداء الولاية في المجالات المختلفة وجهود ترقية الخدمات والحد من الإشكاليات التي تواجه الولاية خاصة الجرائم الحدودية بأشكالها المختلفة، معربا عن تمنياته باستمرارية العلاقة والتعاون بين ولاية كسلا والحكومة الفرنسية في كافة المجالات .

وأوضحت السفيرة أن اللقاء تناول مسارات الشراكة المستقبلية في مجالات العمل المختلفة بصور أكبر، مشيرة إلى أن اللقاء كان مثمرا وخرج بعدد من التفاهمات التي ستدعم مجالات التعاون المشترك وتقديم الخدمات المختلفة .

