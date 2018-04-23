حزب المؤتمر الوطني وتحالف أحزاب وحركات الشرق يبحثان متطلبات المرحلة المقبلة

الخرطوم فى 23-4-2018 (سونا) - بحث المؤتمر الوطني في اجتماع مشترك مع تحالف أحزاب وحركات الشرق برئاسة الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية والأستاذ عبد القادر إبراهيم علي رئيس تحالف أحزاب وحركات الشرق بحثا متطلبات المرحلة المقبلة وما يتم من إجراءات لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد .

وأوضح رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. عبد الرحمن الخضر أن اللقاء تعرض بالنقاش إلى سبل إنفاذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني والأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على الساحة بجانب مستقبل الحركة السياسية بالسودان ودور الأحزاب فيما سيأتي من أحداث خاصة وضع القوانين والدستور الدائم للبلاد.

وأشاد الخضر في هذا الصدد بما وصفه بالفعالية التي يتسم بها تحالف أحزاب وحركات الشرق في برنامج الحوار الوطني.

وأكد على استمرار التعاون بين الوطني وتحالف أحزاب وحركات الشرق لصالح الوطن والمواطن .

وكشف رئيس القطاع السياسي عن أن المؤتمر الوطني سيشرع اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل في حوار مع الأحزاب كل حزب على حدة من خلال ما تم تكوينه من لجان .

من جانبه، دعا رئيس تحالف أحزاب وحركات الشرق في تصريحات عقب الاجتماع كافة مكونات القوى السياسية الوطنية إلى أن تكون قدر التحدي والمسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب السوداني لمواجهة قضايا الراهن السياسي خاصة فيما يلي إنفاذ بقية مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها وضع الدستور الدائم للبلاد وقانونا الانتخابات والأحزاب والاهتمام بمعاش الناس .

وقال إنهم وقفوا خلال اللقاء مع قيادة المؤتمر الوطني على ما يتم من معالجات وصفها بالمطمئنة لأهل السودان، مؤكدا أن المرحلة تتطلب التوافق السياسي بين مختلف القوى الوطنية، وزاد : نحن في أحزاب وحركات الشرق سندخل المرحلة وكل له مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب يعمل على تحملها خاصة فيما يلي معاش الناس والقضية الاقتصادية بالتحديد .

وأشاد رئيس تحالف الشرق بحرص المؤتمر الوطني على إشراك كافة القوى الوطنية واستصحابهم في عملية التشاور حول الحلول الممكنة لقضايا الوطن.

من جانبه، أوضح رئيس القطاع السياسي بالوطني الدكتور عبد الرحمن الخضر أن اللقاء تعرض بالنقاش إلى سبل إنفاذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني والأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على الساحة بجانب مستقبل الحركة السياسية بالسودان ودور الأحزاب فيما سيأتي من أحداث خاصة وضع القوانين والدستور الدائم للبلاد .

وأشاد الخضر في هذا الصدد بما وصفه بالفعالية التي يتسم بها تحالف أحزاب وحركات الشرق في برنامج الحوار الوطنى .

وأكد على استمرار التعاون بين الوطني وتحالف أحزاب وحركات الشرق لصالح الوطن والمواطن .

وكشف رئيس القطاع السياسي عن أن المؤتمر الوطني سيشرع اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل في حوار مع الأحزاب كل حزب على حدة من خلال ماتم تكوينه من لجان.

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