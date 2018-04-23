لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم تشدد على ضرورة توفر سلعة السكر بالسعر المخفض

الخرطوم 23-4-2018م (سونا) - شددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشؤون المستهلك بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم على ضرورة توفر سلعة السكر بالسعر المخفض بأسواق البيع المخفض وإحكام الرقابة والمتابعة من قبل الجهات ذات الصلة لمنع تسرب السلعة للأسواق والمحافظة على حقوق المواطنين.

وأكدت اللجنة لدى تفقدها اليوم لعدد من أسواق البيع المخفض والمواقع التعاونية بالولاية الدور الكبير الذي تقوم به الأسواق المخفضة في خفض الأسعار وتخفيف العبء المعيشي عن مواطني الولاية، ودعت إلى ضرورة التوسع في أسواق البيع المخفض والمواقع التعاونية والحرص على انسياب السلع الاستراتيجية المدعومة بالصورة المطلوبة للحد من اصطفاف المواطنين بالمراكز.

هذا وقد شملت الجولة التفقدية للجنة سوق ميدان المولد بالخرطوم ومول بانت وسوق المنارة للبيع المخفض بجانب عدد من المواقع التعاونية.