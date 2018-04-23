د.فيصل يعلن تنظيم حزبه لحملة واسعة مع الأحزاب السياسية لإقرار الدستور الجديد وقانون الانتخابات

الخرطوم فى 23-4-2018م(سونا ) - أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. فيصل حسن إبراهيم، تنظيم الحزب لحملة واسعة مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني لإقرار الدستور الجديد وقانون الانتخابات، وأكد سعي الحكومة الجاد لتحقيق السلام وتعزيزه في دارفور والمنطقتين.

وقال خلال مخاطبته، حفل استقبال نظمته أمانة العلاقات الآسيوية بالحزب، مع سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى الخرطوم، مساء أمس الأحد، وجدنا الدعم والمساندة من الدول الآسيوية خلال فترة الحصار الاقتصادي، ونتطلع لتطوير العلاقات معها في كل المجالات السياسية والاقتصادية.

وأكد فيصل التزام حزبه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي أسفرت عن تسمية رئيس وزراء، ولفت إلى أن حملة جمع السلاح كانت من توصيات الحوار الوطني، وتابع " من أجل تحقيق السلام في البلاد أعلنا انطلاقة المحور الإنساني قبل المفاوضات حول المنطقتين لإيصال التطعيم والكتاب المدرسي وتطعيم الماشية.

وأعرب عن أمنياته بتكامل الجهود بين حزب المؤتمر الوطني والأحزاب الحاكمة في البلدان الآسيوية، وأضاف" نمضي لتنفيذ كل توصيات الحوار بعون منكم في الدول الصديقة متمنين أن تتكامل جهودنا".

وأعرب رئيس قطاع العلاقات الخارجية د. محمد مختار عن شكره وتقديره لتلبية السفراء لدعوة القطاع، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المؤتمر الوطني والأحزاب الآسيوية.

