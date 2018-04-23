وزير الدفاع يلتقي بالقائم بالأعمال الأمريكي‎

الخرطوم 23 - 4 - 2018 م ( سونا ) -أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع حرص السودان ورغبته في إقامة علاقات سوية ومثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة والتعاون فيما يخدم قضايا الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم السيد السفير أستيفن كوستيس القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم ، بحضور الملحق العسكري الأمريكي المقدم آدم كورديش .

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم .

وأكد وزير الدفاع استعداد الحكومة السودانية لانطلاقة المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني والإجابة علي كل الاستفهامات والمضي قدماً في مسار العلاقات بين البلدين .

من جانبه أكدّ السيد كوستيس تقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها السودان والتزامه برعاية السلم والأمن الدوليين ، مشيراً إلى النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى على صعيد مسارات الحوار المشترك بين البلدين ، واستعدادهم لبدء المرحلة الثانية.

