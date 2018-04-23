البرلمان يحيل بيان وزارة رئاسة مجلس الوزراء للجان المختصة

الخرطوم 23-4-2018م (سونا) - أحال المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس بيان وزارة رئاسة مجلس الوزراء حول موقف تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس خلال دورة الانعقاد السادسة إلى اللجان المختصة .

وأبان وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر خلال البيان أن الدورة السابقة شهدت إصدار مراسيم أهمها إعلان حالة الطؤاري بولايتي شمال كردفان وكسلا وإصدار سبعة قرارات، موضحا أن الجلسات بلغت (41) جلسة، فيما بلغت فرص المشاركة (1148) فرصة ورصد البيان صدور (55) قرارا من المجلس الوطني شملت (445) توصية فى مجالات قطاع الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بمتابعة القرارات والتوصيات ووقفت على سير إنفاذها، مشيرا إلى المحاور التي قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإنفاذها والمتمثلة في محور إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني والاقتصاد ومعاش الناس والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد إلى جانب بسط الحريات والحكم اللامركزي ومحور البحث العلمي والتنمية البشرية وعملية جمع السلاح.

من جانبهم أشاد أعضاء المجلس الوطني ببيان وزارة رئاسة مجلس الوزراء، مشيرين إلى ما تم تنفيذه خلال الدورة السابقة، وتطرقوا إلى ما تمر به البلاد من شح في الوقود يهدد الموسم الزراعي خاصة زراعة القطن الذي أوشك موسمه على البداية وتعثر في المواصلات .

وشدد المتحدثون على إيلاء مزيد من الاهتمام لمعاش الناس ومعالجة القضايا الأساسية وخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة.