المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون يؤكد الحرص لتعزيز السلام واستدامته

الخرطوم 23-4-2018 م(سونا) - أكد الأستاذ موفق عبدالرحمن محمد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون حرص المشروع القومي لتعزيز ثقافة السلام على استدامة السلام والسعي بكل جهد للوصول للغايات .

وأوضح - خلال اللقاء المشترك الذي عقد اليوم بالخرطوم؛ الذي ضم كلا من مفوض مفوضية العودة الطوعية ورئيس مؤسسة دارفور للتنمية - أوضح أن الثقافة هي الأجدى في استكمال التنمية الثقافية المعززة لقيم السلام والتلاقي .

وأشار تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية الى أن الثقافة هي حجر زاوية لحل جميع المشاكل وقال : (إن أي أمة لا تعتمد في نهضتها على الثقافة لن تتقدم الى الأمام )، وزاد؛ أن دارفور تحتاج الى ثقافة السلام نسبة للأوضاع التي مرت بها، وأن التغيير الكامل نحو السلم والأمن يبدأ بالثقافة.

وقال إن البداية يجب أن تكون في معسكرات النازحين، وأن مفوضية العودة الطوعية تعمل على دعم ثقافة السلام، وقال: لابد من رجوع المنتجين لمناطقهم؛ وهذا هدف الدولة .

وكشف الأستاذ الطاهر رئيس مؤسسة دارفور للتنمية عن بداية حملة للحوار مع النازحين في معسكراتهم على مستوى الولايات الخمس لدارفور، مبينا أن المؤسسة تمضي وبرعاية وشراكة المشروع القومي لتعزيز ثقافة السلام ومفوضية العودة الطوعية على تنظيم ورشة عمل تحت عنوان (فرص العودة الطوعية في تعزيز ثقافة السلام ).

