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مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية يبدأ غداً بمدينة الجنينة

التاريخ : 23-04-2018 - 05:50:00 مساءً
الخرطوم 23-4-2018(سونا) - يبدأ غداً بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية بمشاركة كبار المسؤولين وممثلي الوزارات ذات الصلة والولايات الحدودية وممثلي الأجهزة الأمنية والغرف التجارية بالبلدين .
وقال السفير محمد عبد الله إدريس وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريح لـ(سونا) إن المؤتمر سيناقش قضايا التعاون بين السودان وتشاد على مستوى الولايات المجاورة وبحث حل المشاكل والعقبات التي قد تعيق انسياب التبادل التجاري وتبادل المنافع وتحقيق الأمن المشترك .
وأضاف وزير الدولة بالخارجية أن المؤتمر سيناقش مجمل العلاقات السودانية التشادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وسبل تعزيزها وتوسيعها، ومن المؤمل أن يساهم الاجتماع في زيادة مستوى الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية بما يساهم في تحقيق الاتفاقيات الثنائية في المجالات المختلفة .
وقال إن المؤتمر سيخرج ببيان ختامي حول ما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات بين الجانبين .
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