وزير العدل يبحث مع السفير النيجيري سبل تطوير العلاقة بين البلدين

الخرطوم 23-4 -2018 م (سونا) - بحث د. إدريس إبراهيم جميل وزير العدل خلال لقائه بمكتبه اليوم بالسفير النيجيري لدى السودان موسى سابان مامان، سبل تطوير العلاقة بين البلدين لا سيما المجال القانوني و تبادل الخبرات القانونية وتوسيع رقعة المشاركة في المحافل القانونية خاصة وأن هناك اتفاقية قانونية مشتركة بين البلدين تنضوي تحت مظلة الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي.

وأكد وزير العدل أن تاريخ البلدين يحمل الكثير من المواقف السياسية المشتركة والتعاون في كثير من المجالات، مشيدا بعمق ومتانة العلاقة بين الشعبين السوداني والنيجيري .

من جانبه أكد السفير النيجيري على ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين خاصة مجالات التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في المجالات القانونية .