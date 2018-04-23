الخبير المستقل يقر بتحسن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد

الخرطوم ، 23-4-2018"سونا"- أقر الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان السيد أرستيد نونوسي بالتحسن الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

ورحب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمكتب الأمم المتحدة بالخرطوم في ختام زيارته للبلاد بتعيين رئيس ونائب رئيس ومفوضين بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، متمنيا أن تتمكن المفوضية من العمل بفعالية، مجددا دعوته للسلطات السودانية لضمان عمل المفوضية وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز ومكانة المؤسسات الوطنية.

وثمن الخبير المستقل قرار إطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزوا إبان مشاركتهم في احتجاجات للتنديد بتدابيرالتقشف الخاصة بميزانية 2018 ، مبينا أنه تلقى تأكيدات من السلطات السودانية المعنية بأن الذين تم الإفراج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي، مؤكدا أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي مفتاح الاستقرار طويل الأمد .

ودعا نونوسي الحكومة للتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر من أجل معالجة الأسباب الجذرية ، مشيرا إلى أنه تلقى خلال لقاءاته بالمسئولين بالدولة تأكيدات على التعاون والتزامات باتخاذ خطوات نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره لسبتمبر 2017.

وقال إنه اطلع خلال لقائه بوحدة العنف ضد المرأة على سلسلة من المبادرات التي تطلقها الوحدة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، معربا عن أمله أن تتحول هذه المبادرات إلى خطوات ملموسة.

وأثنى أرستي على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الأمني في دارفور وجهود السلطات لمعالجة النزاعات على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الحوار والمشاورات .

وأعرب عن تقديره لتعاون حكومة السودان ومكتب الأمم المتحدة بالخرطوم وبعثة الاتحاد الإفريقي على دعمهم في تسهيل زيارته للسودان.