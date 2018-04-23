رئيس الجهاز القضائي بنهر النيل يلتقي قائد سلاح المدفعية بعطبرة

عطبرة 23 -4- 2018م (سونا) - استقبل مولانا سلمان أحمد محمد رئيس الجهاز القضائي بولاية نهر النيل بمكتبة اليوم اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين عجمي قائد سلاح المدفعية والعقيد ركن إبراهيم عبد الرحمن رئيس شعبة الاستخبارات بمدينة عطبرة .

ورحب مولانا سلمان بزيارة قائد المدفعية بعطبرة والتي تأتي في إطار الزيارات التعريفية .

من جانبه شكر قائد سلاح المدفعية مولانا سلمان أحمد على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا على التعاون المستمر بين الجهاز القضائي وسلاح المدفعية عطبرة تحقيقا لبسط دعائم العدل في ربوع ولاية نهر النيل .