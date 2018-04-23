القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بشمال دار فور يتفقد منجم جبل عامر للتعدين‎

الفاشر في 23ـ4ـ2018م (سونا) - تفقد رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور رئيس مجلس الولاية التشريعي عيسى محمد عبد الله يرافقه عدد من أعضاء القطاع، تفقدوا اليوم منجم جبل عامر للتعدين عن الذهب بمحلية السريف .

ووقف رئيس القطاع و الوفد المرافق له على أحوال المعدنيين والأحوال العامة للمواطنين و التي تشهد استقرارا تاما بعد استتباب الأوضاع الأمنية وحسم الظواهر السالبة والحد من انتشار تجارة المخدرات مما ساهم في انتظام عمليات التعدين وارتفاع الإنتاجية .

وجدد عبد الله إشادته بالجهود التي بذلتها قيادة الدولة و الحزب وحكومة الولاية من أجل بسط الأمن والطمأنينة بدارفور وإنجاح حملة جمع السلاح الأمر الذي قال إنه أدى إلى إعادة تطبيع الحياة بالولاية ، مؤكدا مضي الحزب على مستوى الولاية في التواصل الفعال مع كافة القوى السياسية والحزبية بالولاية لدعم وإسناد قرارات الدولة التي هدفت لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

و أكد رئيس المؤتمر الوطني بمحلية السريف معتمد المحلية محمد إسماعيل آدم أن زيارة القطاع السياسي للحزب إلى منجم جبل عامر ولقاءه باللجنة الشعبية بجبل عامر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك هدوء واستقرار الأحوال بالمنجم، مشيرا إلى استمرار الجهود في حصر الوجود الأجنبي وتقنين التعدين الأهلي بالتنسيق مع إدارة المحلية والأجهزة الأمنية والشرطية والأهلية. وكشف آدم عن ارتفاع ملحوظ في معدل إنتاج الذهب بعد استباب الأمن بالمنجم .

يذكر أن زيارة رئيس وأعضاء القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور ستشمل إلى جانب محلية السريف محليتي كبكابية وسرف عمرة لعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مكاتب الحزب للاستماع إلى تقارير عن الأداء العام للحزب بالمحليات المعنية ،بالتركيز على الأداء السياسي .

