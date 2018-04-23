نونوسي يدعو لزيادة الدعم المالي والتقني المقدم لحكومة السودان

الخرطوم 23-4-2018 م (سونا) - جدد الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان السيد أرستيد نونوسي دعوته لمجتمع المانحين لزيادة دعمه المالي والتقني للحكومة والمجتمع المدني من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ختام زيارته للبلاد إنه تلقى خلال لقاءاته بالسلطات السودانية طلبات لتقديم الدعم الفني في مجال حقوق الإنسان، مبينا أن برامج المساعدات الفنية وبناء القدرات تتطلب كثافة رأس المال كما ينبغي توفيرها على أساس تقييم الاحتياجات، مضيفا "لهذا السبب نشجع الحكومة على تسهيل نشر بعثة التقييم الفني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان"، مبينا أن اللجنة تهدف لمناقشة المجالات والموافقة عليها للحصول على مساعدة.

ودعا الحكومة السودانية لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك إصلاح الإطار القانوني الحالي لمعالجة الثغرات من أجل تعزيز واحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مناشدا الحكومة لوضع استجابة متسقة لمسألة النازحين، مشيرا إلى أنه تلقي تأكيدات من مدعي عام جرائم دارفور بأن هناك خطوات يتم اتخاذها لمعالجة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في دارفور، مشددا على أهمية معالجة المعوقات التي تمنع عودة النازحين إلى قراهم الأصلية.