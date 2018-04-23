اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بتشريعي النيل الأزرق

الدمازين 23-4-2018 (سونا) - عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس التشريعي اليوم اجتماعها الأول لهذه الدورة برئاسة الأستاذ مختار عثمان جبريل رئيس اللجنة.

وبحث الاجتماع تقرير وزارة الثقافة والإعلام للربع الأخير من العام 2017 وخطة الوزارة للعام 2018 بدراسة مطولة ومفصلة .

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات والملاحظات لتحسين العمل الثقافي والإعلامي بالولاية وتجويده، أهمها التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل لصناع العمل الثقافي والإعلامي، بالإضافة لتفعيل البرامج الثقافية بالمحليات كافة وضرورة الاستفادة من التنوع الثقافي لتوطين ثقافة السلام .

وأكدت اللجنة أهمية توفير معينات العمل الإعلامي لزيادة فاعلية الأجهزة الإعلامية بالولاية .