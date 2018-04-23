نائب رئيس الجمهورية يخاطب غدا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية

الجنينة 23-4 - 2018 م (سونا) - يخاطب حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية وأحمد محمد باشر وزير الأراضي والأمن والعام والحكم المحلي بدولة تشاد صباح غد الثلاثاء بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية .

فيما يخاطب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي الجلسة الختامية للمؤتمر بعد غد الأربعاء ويتسلمان التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر .

وتشير (سونا) إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن كلمات من والي ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجا بجانب رئيسي اللجنة الوزارية في كلا البلدين .

وستقدم خلال المؤتمر أوراق عمل تتناول القضايا الأمنية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

