البرلمان يجيز تقريرين حول مشروعي قانون المناطق البحرية والجرف القاري ومفوضية الحدود

الخرطوم 23- 4 -2018 (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفسير إبراهيم أحمد عمر؛ تقريري لجنة الأمن والدفاع المشترك مع لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول مشروعي قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 وقانون مفوضية الحدود لسنة 2018م، فى مرحلة العرض الثالث والعرض الأخير قدمهما اللواء ركن (م) الهادي آدم حامد، رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس .

وأبان الهادي أن الإجراءات والتعديلات التى تمت على القانونين تهدف الى مواكبة سنة الإصدار، كما شهد مشروع القانونين إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بفقرات جديدة.