وزير الدفاع يلتقي بالقائد العام للقوات المسلحة التشادية

الخرطوم 23-4-2018 م (سونا) - استقبل الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع بمكتبه ظهر اليوم الفريق إبراهيم سعيد محمد القائد العام للقوات المسلحة التشادية والوفد المرافق له بحضور الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة والفريق الركن جمال عمر محمد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية .

و تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، حيث امتدح وزير الدفاع تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية وما حققته من نجاحات في تأمين الحدود، وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص السودان على رعاية هذه القوات وتطويرها لتضم دولاً أخرى في المنطقة.

واكد الفريق إبراهيم سعيد حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون العسكرية بين البلدين ، وقال إنَ النجاحات التي حققتها تجربة القوات المشتركة حفزت العديد من الدول في المنطقة لاستلهام التجربة أو الانضمام إليها .

من جانبه ذكر الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة أن المباحثات التي تمت بين الجانبين قدمت مشروع بروتكول للتعاون المشترك يشمل السودان وتشاد والنيجر ويمكن أن يضم ليبيا مستقبلاً بغرض تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب والجرائم العابرة وصيانة الأمن القومي بهذه الدول .





