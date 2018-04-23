والي غرب دارفور:العلاقات السودانية التشادية متميزة ومتطورة

الجنينة 23-4-2018م (سونا) - وصف والي غرب دارفور، فضل المولى الهجا، العلاقات السودانية التشادية بانها متميزة وتشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات لافتا الي حرص القيادة في البلدين علي تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واشار الوالي في تصريح لـ "سونا" الي إكمتال كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية غدا الثلاثاء، مضيفا ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي سيخاطبان ختام فعاليات المؤتمر يوم الاربعاء .

واكد الهجا ان المؤتمر يهدف الي تعزيز العلاقات في الولايات الحدودية وتعزيز وتقوية النسيج الاجتماعي بجانب تطوير تجربة القوات المشتركة وتعزيز التجارة بين الجانبين .

واضاف الهجا من اهداف المؤتمر خلق وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين معربا عن امله بان يخرج المؤتمر بتوصيات من شانها الاسهام في تطوير وتعزيز الشراكة والعلاقات بينهما ومعالجة الاشكالات في الحدود.

وأضاف ان المؤتمر سيناقش ثلاث أوراق عمل تتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والاستثمار والتجارة، والتداخل الثقافي بين البلدين وكذلك عقد جلسة للإدارات الأهلية السودانية التشادية.