حسبو يصل الجنينة للمشاركة فى مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية

الجنينة 24-4 - 2018 م ( موفد سونا) - وصل الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية صباح اليوم الى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور للمشاركة فى مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية، المنعقد تحت شعار (الحدود تواصل .. لا فواصل ) ، الذي ستبدأ فعالياته اليوم الثلاثاء 24 من ابريل الجاري وستمر حتى يوم غد الأربعاء .

وكان فى استقبال سيادته بمطار الجنينة والي غرب دارفور، فضل المولى الهجا وعدد من السادة ولاة الولايات الحدودية من الجانبين السوداني والتشادي بجانب عدد من الوزراء والدستوريين ورجالات الإدارة الأهلية .

ويخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تبدأ ظهر اليوم بمقر امانةحكومة الولاية ، كل من نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن والسيد باهيمي باداكي البير رئيس الوزراء التشادي والسيد والي ولاية غرب دارفور .

ويستمع المؤتمر الى عدد من أوراق العمل تشمل الورقة الأمنية ، الورقة الاقتصادية والتجارية و الورقة الاجتماعية الثقافية الاعلامية الرياضية .