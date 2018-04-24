رئيس تشريعي النيل الأزرق :الحوار الوطني عزز الاستقرار بأنواعه المختلفة

الدمازين 24-4-2018( سونا)- أكد الاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي بالنيل الأزرق أن الحوار الوطني عزز الاستقرار بكافة أنواعه وعالج الأزمة السودانية التي اقعدت البلاد عن ركب التقدم والازدهار منذ الاستقلال.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم افتتاحية سمنار دور منظمات المجتمع المدني في مخرجات الحوار الوطني الذي تقيمه منظمة كافا للتنمية بالتعاون مع المركز الاقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني ضمن مشروع تعزيز التحول الديمقراطي في السودان من خلال تعميق وتوسيع الحوار الوطني وتعزيز تنفيذ توصياته.

وقال سراج إن مبادرة رئيس الجمهورية ودعوته للحوار وجدت الاستجابة من كافة مكونات المجتمع السوداني حيث شارك أكثر من 77 حزبا سياسيا مسجلا وأكثر من 37 حركة مسلحة وعدد من الشخصيات القومية مشيرا الى ان الهدف من الحوار اتاحة المزيد من الديمقراطية والحريات .

وأضاف سراج أن اللجنة التنسيقية العليا و لجان الحوار بذلوا مجهودات مقدرة من خلال الاجتماعات المستمرة والمشاورات أفضت الى توصيات ومخرجات بلغت في مجملها 994 توصية تناولت كافة المجالات وتم التوقيع عليها من قبل المتحاورين وشهدت الفترة السابقة تنفيذ العديد من التوصيات.

ودعا سراج المشاركين في السمنار الي الوقوف على مجمل التوصيات والنقاش حولها وان يكون للمنظمات دور في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .