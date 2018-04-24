المؤتمر الوطني بالجزيرة يشدد على الإهتمام بمعاش الناس

مدني 24-4-2018م (سونا) - شدد الشيخ تاي الله احمد فضل الله نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة لدى ترؤسه بمكتبه اليوم إجتماع رؤساء القطاعات بالحزب، على ضرورة الإهتمام بمعاش الناس وهموم وقضايا المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

ولفت لضرورة قيادة المبادرات لتخفيف أعباء المعيشة وسط قطاعات الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصه والأسر المتعففة .

وأكد تاي الله أهمية دعم جهود إدارة البترول بالولاية لتجاوز أزمة الوقود الطارئة والمعلومة الأسباب وذلك من خلال تفويت الفرصة على الجشعين وتجار الأزمات بعدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لدى السلطات المختصة .

وكان الإجتماع قد إستعرض خطة شهر رمضان المعظم والتي أكدت دعم الأسر الفقيرة والمتعففة وإستمع الإجتماع الى تقرير حول الملتقى التنظيمي الثاني الذي إلتأم يوم السبت الماضي بمدينة المناقل قدمه الأستاذ نيازي أحمد إبراهيم رئيس قطاع الإتصال التنظيمى وتقرير حول الأوضاع الإقتصادية قدمه الأستاذ كمال محمود النقر رئيس القطاع الإقتصادي وتقرير حول القطاع السياسي قدمه المهندس السر الطاهر نائب رئيس القطاع السياسي .