رئيس الوزراء التشادي يصل مدينة الجنينة

الجنينة 24-4 - 2018 م (سونا)- وصل رئيس الوزراء التشادي، السيد باهيمي باداكي البير، صباح اليوم الى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور للمشاركة فى مؤتمر تنمية وتطويرالحدود السودانية التشادية، المنعقد تحت شعار (الحدود تواصل .. لا فواصل) والذى سيبدا اعمالة ظهر اليوم .

وكان فى استقباله بالمطار الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ، والسيد فضل المولى الهجا والي غرب دارفور، وعدد من السادة ولاة الولايات الحدودية من الجانبين السوداني والتشادي بجانب عدد من الوزراء والدستوريين ورجالات الإدارة الأهلية .

