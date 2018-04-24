تشريعي جنوب دارفور يجيز تقرير أداء حكومة الولاية

نيالا 24-4-2018م (سونا ) - أجاز المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور برئاسة الأستاذ صالح عبدالجبار يوسف رئيس المجلس تقرير أداء حكومة الولاية للربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام 2018 م.

وأشاد عدد من أعضاء المجلس في جلسة مداولات المجلس لخطاب أداء الحكومة اليوم بنيالا بالجهود الكبيرة والتقدم المحرز في محور الأمن والاستقرار وجمع السلاح والتنمية التي انتظمت الولاية لاسيما مشاريع الدورة المدرسية القومية رقم (28) المقامة بنيالا والتي تمثل إضافة حقيقية للبنيات التحتية بجانب التقدم في العودة الطوعية وإصلاح الخدمة المدنية .

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى مزيد من حملات جمع السلاح من المواطنين في كل أنحاء الولاية وفتح مراكز للبيع المخفض بالمحليات ومزيد من التنمية في المحليات

وأشار والي الولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب إلى العديد من البشريات والإشراقات في الولاية.

وأستعرض مجهودات حكومته في مجال الأمن والاستقرار والمصالحات والسلم الاجتماعي والعودة الطوعية فضلا عن جهودهم في الأداء المالي والاقتصادي بالاستمرار في سياسة مركزة الإيرادات بجانب توحيد قنوات التحصيل الإلكتروني فضلا عن استنفار الجهد الشعبي وتوجيه موارده لأولويات وتحديات الموازنة .

وأضاف الفكي أنه تم الإيفاء بكافة الأجور والمرتبات وصرف مستحقات المعاشيين مع ترشيد وضبط الصرف وفيما يتعلق بمشروعات التنمية الإضافية كشف الفكي عن إصدار خطاب ضمان بمبلغ (220) مليون جنيه لتمويل مشروعات الدورة المدرسية (28) منها (69) مليون جنيه قيد الإجراء لإنفاذ مشروع إنارة (10) محليات وطريق الزائر ومشروع تاكسي نيالا فضلا عن العمل في مشروع نيالا مول، .

ونوه إلى اكتمال الترتيبات لإنشاء قريتي سانية دليبة ومرشنج بتكلفة أكثر من 14 مليون دولار ضمن مشروعات منظمة قطر الخيرية إلى جانب جهود مبادرة منظمة الملم دارفور التي أفلحت في توقيع اتفاق مع منظمة فاعل خير السعودية عبر بنك التنمية جدة بدولة تونس في أوائل هذا الشهر بمبلغ (67) مليون دولار لتنمية محليات مرشنج ، الملم وشرق جبل مرة

وأشار الفكي إلى أن أولويات حكومته في الربع الأول 2018م الاهتمام بمعاش الناس حيث بذلت مجهودات مقدرة في تخفيف حدة أعباء المعيشة على مواطني الولاية، منوها إلى اتخاذ تدابير تتمثل في إعفاء سلعة الدقيق من كافة الرسوم الولائية مع وضع سياسة ثابتة للتوزيع فضلا عن إحكام السيطرة على توزيع المواد البترولية بالولاية والمحليات ومتابعة البيع المخفض مع فتح عدد من مراكز البيع للجمهور بتوفير السلع الأساسية .

وأكد استمرار هذه السياسة طوال العام مع خصوصية شهر رمضان مشيدا بجهود اتحاد العمال لمعالجة معاش العمال والزكاة لما قدموه من دعم للفقراء ومناطق العودة الطوعية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخدمي أشار الفكي إلى اكتمال العمل في طريق نيالا كاس بطول (100) كيلو والعمل جار في طريق نيالا الفاشر بجانب اكتمال المرحلة الأولى في طريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي وتبقت الكباري بجانب أن العمل يسير في طريق قريضة برام كما تم التوقيع على طريق نيالا تلس ونيالا بليل الضعين كاشفا عن تنفيذ 32 كيلو طرق داخلية بمدينة نيالا في العام 2017م لافتا إلى أنه بدأ الآن تنفيذ (32) كيلو أخرى في مدينة نيالا .

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ولفت الفكي إلى أن العمل يجري في تركيب المحطة الجديدة لكهرباء نيالا بـ(30) ميقاواط لتصل الجملة إلى أكثر من 50 ميقاواط بالمدينة، وسيتم افتتاح المحطة قبل شهر رمضان

وقال الفكي حول مشاريع الصحة إن العمل يجري لتأهيل مستشفى نيالا التخصصي بنسبة إنجاز بلغت (90%) بتكلفة أكثر من (8) ملايين جنيه تمويل اتحادي فضلا عن إنشاء (35) مركزا صحيا و(34) وحدة صحة أسرة بتكلفة أكثر من (83) مليون جنيه ليصل عدد الوحدات والمراكز الصحية إلى (99) وحدة صحية بنهاية هذا العام بجانب اكتمال العمل في صيانة وتأهيل حوادث مستشفى نيالا التعليمي ومركز الحاج عطا المنان.

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