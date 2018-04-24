بكرى يطلع علي سير تنفيذ توصيات المؤتمر القومي للثروة الحيوانية

الخرطوم 25-4 -2018م (سونا)-إطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، علي سير تنفيذ توصيات المؤتمر القومي لتطوير الثروة الحيوانية خاصة فيما يلي تحسين النسل ورفع قدرات الانتاج والانتاجية لصغار المنتجين والمزارعين والرعاة.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء السيد بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية والذي أوضح في تصريحات صحفية ان اللقاء تطرق لجهود الوزارة في الارتقاء بالمسالخ وصناعة اللقاحات مبينا أن اللقاء تناول أيضا قضايا الألبان وعملية الإكتفاء الذاتي منها.

وقال أنه أطلع النائب الأول أيضا علي حصيلة صادرات الثروة الحيوانية والتي تجاوزت مليون وثمانمائة ألف رأس مبينا أن حصيلة الصادرات بلغت 386 مليون دولار .

وقال إن وزارته تمضي بخطي ثابتة نحو تنفيذ خططها وبرامجها.

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