بدء أعمال مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية بالجنينة

الجنينة 24-4-2018(سونا) - بدأت بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ظهر اليوم أعمال مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية، تحت شعار (الحدود تواصل .. لا فواصل )، بمقر أمانة حكومة الولاية، بحضور الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية والسيد باهيمي

باداكي البير رئيس الوزراء التشادي، وكبار المسؤولين وممثلي الوزارات ذات الصلة والولايات الحدودية وممثلي الأجهزة الأمنية والغرف التجارية بالبلدين.

وتشير (سونا) إلى أن المؤتمر سيبحث مجمل العلاقات السودانية التشادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وسبل تعزيزها وتوسيعها وتطويرها ، إضافة إلى قضايا التعاون بين البلدين على مستوى الولايات المجاورة، وبحث حل المشاكل والعقبات التي تواجه انسياب التبادل التجاري وتبادل المنافع وتحقيق الأمن المشترك .

ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز العلاقات بين الولايات الحدودية وتعزيز وتقوية النسيج الاجتماعي بجانب تطوير تجربة القوات المشتركة وتعزيز التجارة والسوق المشتركة بين الجانبين وخلق وتعميق الشراكة الاستراتيجية ومعالجة الإشكالات في الحدود، بجانب وضع خارطة مرحلية لحماية المصالح المشتركة.

وستقدم خلال المؤتمر ثلاث أوراق عمل تتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والاستثمار والتجارة، والتداخل الثقافي بين البلدين، وكذلك عقد جلسة للإدارات الأهلية السودانية التشادية .

