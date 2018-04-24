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أخبار محلية - سياسية

البشير يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة انتخابه رئيساً لبلاده

التاريخ : 24-04-2018 - 01:40:00 مساءً
الخرطوم 24-4-2018م م (سونا)- بعث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، برقية تهنئة للرئيس جولياس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده.
وجاء في البرقية : "أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الحارة بمناسبة اختياركم رئيسا لجمهورية سيراليون، متمنيا لكم النجاح وأنتم تستعدون لتولي المسؤوليات والمهام العظيمة .
"وأنتم تتقلدون مسؤولياتكم الجديدة أرجو أن أؤكد لكم ولشعب سيراليون صداقة وتضامن حكومة وشعب السودان معكم" .
"أنا متطلع للعمل معكم ليس فقط من أجل تطوير العلاقات المتينة بين بلدينا بل لبذل المزيد من الجهود كذلك من أجل السلام والأخوة بين جميع الشعوب".
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