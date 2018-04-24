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أخبار محلية - سياسية

وزير مجلس الوزراء يقف على ترتيبات نفير نهضة ولاية كسلا

التاريخ : 24-04-2018 - 01:45:00 مساءً
الخرطوم في 24-4 -2018م(سونا)-أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر دعمه ومباركته لمبادرة النفير الخاصة بتنمية .وتطوير ولاية كسلا .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بوفد ولاية كسلا برئاسة والي الولاية آدم جماع ومحمد طاهر بيتاي رئيس المجلس التشريعي بالولاية.
وأوضح والي ولاية كسلا أنه قدم تنويرا لوزير رئاسة مجلس الوزراء حول نفير نهضة ولاية كسلا بمشاركة أبناء الولاية بالخرطوم والذي سيعقد مساء الخميس القادم ببيت الضيافة، حيث يخاطبه رئيس الجمهورية، مؤكدا أهمية الجهد المجتمعي في تحقيق نهضة الولاية.
من جانبه أشار رئيس المجلس التشريعي بالولاية إلى أن وزير رئاسة مجلس الوزراء وقف على تكوين هيئة تطوير ولاية كسلا والنفير الجامع لأهل كسلا بمشاركة كافة الشرائح والقطاعات.
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