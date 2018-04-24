اتفاق بين السودان وتركيا لتحقيق منافع اقتصادية

ألخرطوم 24-4-2018 م (سونا) أكد د. عوض الجاز رئيس اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي مضي الشراكة الاستراتيجية مع الجانب التركي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المنافع الاقتصادية للبلدين .

وأشار الجاز في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الدوري للجنة برئاسته اليوم بالقصر الجمهوري إلى أن التعاون بين السودان وتركيا يشمل تطوير الثروة الحيوانية عبر إنشاء مركز تطوير السلالات الحيوانية بجانب العمل الزراعي عبر القطاعين الحكومي والخاص .

وأوضح الجاز أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على إنهاء متأخرات التمويل والشروع في تمويل مشروعات جديدة لافتا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك للنهوض بالشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

