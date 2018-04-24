مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يدعو الخبير المستقل لحقوق الإنسان للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم 24-4-2018(سونا)- رحب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالزيارة الميدانية للخبير المستقل لحقوق الإنسان، اريستيد نونوسي .ووقوفه على الأوضاع ميدانيا مما انعكس على تقريره .

ودعا الأمين العام للمجلس عبود جابر الخبير إلى ضرورة العمل بصورة علمية وواقعية لإقرار الحق للسودان والمطالبة والسعي لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم وجود دليل قانوني وواقعي في أي جهة من البلاد فيما يلي حقوق الإنسان .

وأكد أن السودان يضطلع بدوره في إحترام مبادئ حقوق الإنسان في العالم ويعمل مع الشركاء بجدية في هذا الخصوص ويبدي تفاؤلا كبيرا في هذا المجال لقناعته الاجتماعية وقيمه وأخلاقه المتعلقة باحترام كرامة الإنسان.

إلى ذلك قال جابر إن أعدادا مقدرة من اللاجئين والنازحين من دول كثيرة تقاسم المواطن في خدماته مطالبا المجتمع الدولي بدعم إلغاء ديون السودان، مشددا على ضرورة تطبيق قانون الجنسية والقوانين ذات الصلة لتنظيم الوجود الأجنبي ومعالجة أوضاع الأجانب بالبلاد.

ع و

