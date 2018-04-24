الشرطة الكندية تستجوب المشتبه به في حادث دهس بمدينة تورونتو

تورونتو 24-4-2018م (بي بي سي)- تستجوب الشرطة الكندية السائق المشتبه بأنه استأجر شاحنة دهست عددا من المشاة في شمال تورونتو الاثنين، وأسفر هذا عن قتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقالت الشرطة إن الشاب، آليك ميناسيان، وعمره 25 عاما لم يكن معروفا من قبل لديها.

ويبدو أن الحادثة كانت متعمدة، ولكن لم يتضح الدافع وراءها بعد، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إن "الهجوم المأساوي والذي لا معنى له" أصابه بـ"حزن كبير".

وقد أثنى على الشرطي الذي لم يطلق النار خلال المواجهة العصيبة مع المشتبه به، الذي قيل إنه كان مسلحا.

وأظهر فيديو بثته محطة سي بي سي الإخبارية رجلا يشهر ما يبدو أنه مسدس في وجه ضباط الشرطة وهو يصرخ "اقتلني".

وقال الضابط للرجل "اجلس أرضا"، وحينما قال المشتبه به إن معه مسدسا، أعاد عليه الضابط: "لا أبالي. أجلس أرضا". ثم قبض بعد ذلك على الرجل دون إطلاق نار.



