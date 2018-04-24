د. فيصل يؤكد حرص السودان على شراكة استراتيجية مع بريطانيا



الخرطوم 24-4-2018م (سونا) أكد مساعد رئيس الجمهورية د فيصل حسن إبراهيم حرص السودان على المضي قدما في إنشاء شراكة استراتيجية مع بريطانيا في كافة المجالات بما فيها تحقيق السلام والتنمية .

واطلع مساعد رئيس الجمهورية رئيس الجانب البريطاني في لجنة التشاور السياسي والاستراتيجي بين بريطانيا والسودان نيل ويقان الذي استقبله بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم ، على خطوات السودان في مجال توطيد السلام والتنمية عبر تنفيذ توصيات الحوار الوطني والاستعدادات للانتخابات القادمة بما فيها إعداد الدستور .

وأوضح السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث الكيفية التي تقدم بها بريطانيا الدعم للسودان لتحقيق السلام بما في ذلك الضغط على الحركات المتمردة وعبر تعزيز السلام والاستقرار في دارفور والمنطقتين .

وأشار النعيم إلى أنه تم الاتفاق على المضي في الحوار باعتباره الوسيلة المناسبة لتوثيق التعاون بين البلدين.

وأبان سفير بريطانيا بالخرطوم عرفان صديق أن اللقاء يأتي في إطار الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين بريطانيا والسودان الذي وصفه بالمهم لتحسين العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والهجرة .

وأشار سيادته إلى تكثيف بريطانبا لتعاونها مع السودان خلال السنتين الأخيرتين وأنها تتطلع إلى تعاون أكثر فعالية في المستقبل .

وقال صديق إن نتائج الحوار بين البلدين مهمة لبريطانيا والسودان بوجه خاص فيما يتعلق بتحسين علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل عام .

وأضاف أنه عبر تنفيذ الالتزامات بين الجانبين نستطيع خلق جو ملائم للتعاون البناء في المستقبل.

ع و

