سفيرة فرنسا تؤكد دعم بلادها للجهود الرامية لحل النزاعات في السودان

الخرطوم 24 - 4 - 2018م (سونا )- قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني دكتور محمد المختار للمبعوث الخاص الفرنسي للسودان وجنوب السودان استيفن قرينداك شرحا حول الأوضاع السياسية بالبلاد وعلاقات السودان الخارجية بحضور سفيرة فرنسا بالخرطوم ايمانويل بيلتمان، وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكدت ايمانويل في تصريحات صحفية دعم فرنسا للجهود الرامية لحل النزاعات الداخلية في المناطق المحدودة التي لا يزال السودان يعاني منها ودعمها كذلك لمبادرة آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى معربة عن أملها أن تمضي الأطراف المعنية - السلطات والمعارضة- إلى الأمام في تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في العام 2016م ونادت الحركات غير الموقعة إلى الإسراع للانضمام لهذه الوثيقة، وقالت نشجعهم على ذلك وكشفت عن رضا المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان والذي يزور البرلمان لأول مرة منذ تعيينه عن أداء المجلس الوطني السوداني. هذا وقد شهد الوفد الفرنسي جانبا من جلسة المجلس الوطني التي قدم خلالها وزير الداخلية بيانا عن الأوضاع الأمنية بالبلاد والسجل المدني .

