اللجنة الفنية العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة كردفان تعلن فوز قائمة الطلاب الإسلاميين بمقاعد الاتحاد في دورته للعام 2018‎

الأبيض 24-4-2018م (سونا)- أعلنت اللجنة الفنية العليا للإشراف على انتخابات المجلس الأربعيني لاتحاد طلاب جامعة كردفان فوز قائمة الطلاب الإسلاميين بالتزكية بعد انسحاب قوائم الأحزاب الأخرى.

وأوضح البروفيسور/ محمد النور طه مديرالجامعة لـ(سونا) أن العملية الانتخابية تمت بطرق ميسرة وسهلة مشيراً إلى إكمال كل المطلوبات التي مكنت الطلاب من الانتخاب والترشح، وأوضح طه أن مراحل العملية الانتخابية تمت بإشراف الأجهزة العدلية بالولاية لإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة العمل الديمقراطي بكل حرية وشفافية دون حجر على أحد، مؤكداً رضاهم التام عن سلوك وأخلاقيات طلاب الجامعة وتعاملهم الراقي في ممارسة حقهم الديمقراطي فيما أعلن الدكتور/ حامد موسى رئيس اللجنة الفنية العليا فوز قائمة الطلاب الإسلاميين بعد انسحاب القوائم الأخرى.

إلى ذلك أمن الدكتور/ بابكرالنور العالم عميد شؤون الطلاب على نتيجة الانتخابات التي تمت بشفافية عالية بمشاركة الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية بالولاية متقدماً بالشكر لكل الجهات التي أسهمت في انسياب العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة.

