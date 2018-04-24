المؤتمر الوطني يشرع في الإعداد للدخول في حوار مع القوى السياسية بالبلاد لإكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني

الخرطوم فى 24-4-2018م(سونا)- شرع المؤتمر الوطني في الإعداد للدخول في حوار مع مختلف أطراف القوى السياسية بالبلاد لإكمال .المرحلة الثانية من الحوار الوطني و رأس الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس الحزب مساء أمس بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني اجتماعا ضم أعضاء اللجان العشرين التي كونها الحزب للدخول في حوار مع الأحزاب المختلفة من أجل الوصول لمشتركات تفضي وفقا لرئيس القطاع السياسي دكتور عبد الرحمن الخضر لتنقية الحياة السياسية في السودان والوصول بنهايتها لغاية التداول السلمي للسلطة بالبلاد.

وقال الخضر في تصريحات عقب الاجتماع الذي وصفه بالمهم للحزب فيما يتعلق بترتيب قضية تحاور لجان الحزب مع الأحزاب السودانية المختلفة المشارك منها في الحوار أو الممانعة للوصول معها لرؤية مشتركة حول القضايا المختلفة قال إنه تم وضع موجهات حول ما يثار من قضايا خلال عملية التحاور.

وقال رئيس القطاع السياسي للوطني إن الباب مفتوح للأحزاب التي سيتم الحوار معها لوضع أجندتها على طاولة الحوار من أجل الوصول للمشتركات التي تفضي لمشتركات توصل لغايات تفضي لتحقيق التداول السلمي للسلطة.

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