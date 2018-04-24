جورج بوش الأب في المستشفى بعد يوم من جنازة زوجته

واشنطون 24-4-2018م (بي بي سي ) - دخل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب المستشفى مصابا بعدوى، بعد يوم من جنازة زوجته باربرا.



وقالت تقارير إعلامية أمريكية إنه في العناية المركزة. كما قال متحدث باسم الأسرة في بيان إنه أصيب بعدوى انتشرت في الدم، وإنه "يستجيب للعلاج".



واُدخل بوش، 93 عاما، المستشفى في هيوستون صباح الأحد.



وتولى بوش الرئاسة من 1989 إلى 1993. وتولى ابنه جورج دابليو بوش رئاسة الولايات المتحدة أيضا.



وتوفيت باربرا بوش، وهي أول امرأة يتولى زوجها وابنها الرئاسة، يوم الثلاثاء الماضي وووريت الثرى يوم السبت.



وكان الاثنان متزوجين طوال 73 عاما.



وبعد وفاتها، قال عنها بوش "لدينا يقين إنها في السماء وإن الحياة ستستمر، وهو ما تريده هي. ولهذا لا تشعروا بالقلق إزاء عائلة بوش".



من هو جورج بوش الأب؟



أصبح جورج بوش الأب الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة، بعدما عمل لمدة ثماني سنوات كنائب للرئيس رونالد ريغان.



وكانت السياسة الخارجية هي الأبرز في فترة ولايته، التي استمرت بين عامي 1988 و1992، في وقت شهد انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية.



لكن بوش شكل تحالفا دوليا ناجحا لإنهاء احتلال صدام حسين للكويت في حرب الخليج الأولى.



ورغم وصول شعبيته إلى 90 في المئة بين الأمريكيين، اتُهم بوش الأب بإهمال الشؤون الداخلية، وخسر الانتخابات الرئاسية أمام بيل كلينتون عام 1992.