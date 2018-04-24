المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية القضارف يجري تعديلا ً فى هيكله الولائي

القضارف 24-4-2018م (سونا) - اجرى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية القضارف في اجتماعه اليوم بالمركز العام للحزب برئاسة المهندس ميرغني صالح سيد رئيس المكتب تعديلا في هيكله قضى بإعفاء بعض رؤساء القطاعات والأمانات حيث تم تكليف الاستاذ/ محمد الشيخ الصافي رئيسا لقطاع التنظيم ، الاستاذ علاء الدين الأمين دفع الله رئيسا للقطاع الاقتصادي ، الاستاذ أبوبكر إبراهيم دج رئيسا للقطاع الاجتماعي الثقافى الفكري ، الاستاذ هشام محمد عثمان أمينا للاتصال التنظيمي ، الاستاذ جمال حسن كلية أمينا لأمانة العمل الطوعي ، الاستاذ عمار النور أحمد امينا لأمانة التعبئة العامة و محمد توم محمد أحمد امينا لأمانة الشؤون البرلمانية فيما يتم تكليف أمين للأمانة السياسية الأيام القادمة .

يذكر أن المكتب كان قد استمع لتقرير الأداء السياسي الذي قدمه نائب رئيس الحزب الاستاذ محمد أحمد الهادي ووجد الإشادة من المكتب ، كما استمع المكتب لتنوير من وزير المالية الاستاذ عمر محمد نور رئيس القطاع الفئوي حول سير مشروعات التنمية ، كما تناول قضايا معاش الناس وترتيبات شهر رمضان والجهود المبذولة مركزيا وولائيا.

من جهته أشاد رئيس المكتب القيادي المهندس ميرغني صالح سيد أحمد بأداء الحزب خلال الفترة الماضية خاصة الطواف الذي شمل المحليات كافة ووقف على الكثير من القضايا التنظيمية، مشيرا إلى جملة من متطلبات المرحلة القادمة، الأمر الذي يتطلب تفعيل هياكل الحزب وتنفيذ الأنشطة المختلفة.

