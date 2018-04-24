وكيل الخارجية: الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني فى مرحلة الشراكة الاستراتيجية

الخرطوم 24-4-2018م (سونا) - اكد السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية أن الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني وصل مرحلة تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين .

وقال عبد الغني خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب اجتماعات لجنة الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني الذي عقد اليوم بالنادي الدبلوماسي بحضور الجانب البريطاني قال الدورة الخامسة بين السودان و بريطانيا تميزت بأنها ايجابية حيث توصل الطرفان إلى نتائج حقيقية، مشيرا إلى أن الدورة القادمة ستنزل النتائج في شكل برنامج عمل بين البلدين و ستؤدي إلى نقلة كبيرة مبينا أن الجولة القادمة ستركز على البرامج العملية .

وأضاف وكيل وزارة الخارجية أن هذه الدورة شملت جوانب عديدة خاصة العسكرية و الامنية و الجانب الاقتصادي و الثقافي كما صاحبت الدورة روح تفاعلية و إيجابية لإقامة علاقات التعاون بين البلدين .

من جانبه قال السفير نيل وجان مدير الإدارة الافريقية بوزارة الخارجية البريطانية "خلال هذه الجولة تناقشنا حول عدد من القضايا المهمة خاصة العسكرية و الامنية و الاقتصادية و حقوق الإنسان".

و أضاف وجان في حديثه في المؤتمر الصحفي بان بريطانيا ستطلع الولايات المتحدة الأمريكية بأن السودان متعاون في محاربة الإرهاب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وزاد "رغم ذلك سيكون خيارا أمريكيا". و قال "نشجع عملية السلام في السودان و طالب المعارضة بأهمية التعاون لتحقيق السلام في المنطقتين و السودان كله، مؤكدا استمرار الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني.

