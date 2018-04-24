البشير وديبي يخاطبان غد الجلسة الختامية لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية

الجنينة 24-4-2018(سونا) - يخاطب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي ادريس دبي صباح غدا الاربعاء الجلسة الختامية لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية، المنعقد تحت شعار "الحدود تواصل ..لا فواصل "، الذى تستضيفة مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ، ويتسلم الرئيسان البيان والتوصيات الختامية للمؤتمر.

يذكر أن المؤتمر كان قد بدأ أعماله صباح اليوم؛ وخاطبه كل من نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، والسيد باهيمي باداكي البير رئيس الوزراء التشادي، وبحث المؤتمر مجمل العلاقات السودانية التشادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وسبل تعزيزها وتوسيعها وتطويرها، بجانب تعزيز العلاقات بين الولايات الحدودية وتقوية النسيج الاجتماعي وتطوير تجربة القوات المشتركة وتعزيز التجارة والسوق المشتركة بين الجانبين، بجانب وضع خارطة مرحلية لحماية المصالح المشتركة.

وقدمت خلال المؤتمر ثلاث أوراق عمل تتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والاستثمار والتجارة، والتداخل الثقافي بين البلدين، وكذلك عقد جلسة للإدارات الأهلية السودانية التشادية .



