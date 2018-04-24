مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية يستعرض ثلاث أوراق عمل

الجنينة 24-4-2018(سونا) - استمع المشاركون فى مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية، تحت شعار (الحدود تواصل .. لا فواصل )، الذى تستضيفة مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور خلال جلساته المسائية الى ثلاث أوراق عمل.

وأوصت ورقة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وتشاد التى أعدتها لجنة المحور الاقتصادي التجاري (من الجانبين) بإنشاء منطقة التجارة التفضيلية على أساس تقديم نظام أفضليات تجارية للسلع المنتجة فى أي من الدولتين مع التخفيض أو إلغاء للرسوم الجمركية، بجانب العمل ببرتوكول تجارة الحدود وتشكيل لجنة مشتركة للتقويم والتنفيذ وضرورة التعاون بين المصارف فى البلدين، وفتح فروع مصرفية لتسهيل التجارة والتمويل والتحويلات البنكية فى الولايات الحدودية.

وأمنت الورقة على استكمال الطرق والسكة الحديد الرابطة بين البلدين، ومحاصرة تسرب السلع العابرة والإسراع فى تنفيذ وافتتاح منطقة الجنينة الحرة بما يتناسب وطبيعة المنطقة الحدودية المشتركة إضافة الى إنشاء وتفعيل المحطات الجمركية والمعابر ومواقع مكافحة التهريب وتفعيل البروتكول الأمني الموقع بين الدوليتن فى مجال الجمارك.

أما الورقة الثانية فى مجال المحور الاجتماعي فأوصت بتقوية التعاون بين الجانبين لتعزيز التغطية بالخدمات الصحية وعمليات التعليم للأطفال والسيطرة على الأمراض المتوطنة والمتنقلة بجانب تعزيز مشروعات البرامج الاجتماعية وتقوية التعاون فى دعم مشروعات مكافحة الفقر وسط المجتمعات

فى المناطق الحدودية.

وأكدت الورقة الأمنية والعسكرية ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتأمين الحدود ومكافحة الجريمة.



