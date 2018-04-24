بكري يقف علي سير العمل في مشروع وثبة المرأة

الخرطوم 24-4-2018م (سونا) - وقف النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على سير العمل في مشروع وثبة المرأة في إطار الوفاق الوطني.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية والتي أوضحت في تصريحات صحفية ان هذا المشروع يجئ إستجابة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني مبينة انها أطلعت النائب الأول علي الوثائق التي تم اعدادها في هذا الشأن وهي عبارة عن سياسات عامة ومبادئ حقوقية تكمل مسيرة الإنجاز التي تحققت في تمكين المرأة؛ خاصة فيما يلي القوانين والتشريعات والتمكين السياسي والاقتصادي.

وقالت الوزيرة إن النائب الأول أمن على ضرورة اعتماد، هذه الوثائق والتي تصب في صالح تمكين المرأة من قبل آليات الحوار الوطني وآليات مجلس الوزراء توطئة لتدشينها في القريب العاجل .