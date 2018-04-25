وزير التجارة والصناعة بتشاد : مؤتمر تنمية الحدود طفرة فى العلاقات وتعزيز للتعاون التجاري

الجنينية 25-4-2018 (موفد سونا )- عبر وزير التجارة والصناعة بدولة تشاد يوسف أبو صالح ، عن رضائه لمستوى العلاقات السودانية التشادية والتى وصفها بإنها متميزة وتشهد تطورا ملحوظا فى كافة المجالات .

وقال إن مؤتمر تنمية الحدود بين البلدين يحقق طفرة كبيرة فى العلاقات ويعزز التعاون التجاري.

وأكد وزير التجارة والصناعة التنشادي (لسونا) أن مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية بالجنينة يشكل نقطة مهمة فى مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

وقال إن مشاركة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي فى ختام أعمال المؤتمر اليوم دليل كبير على الإرادة السياسية لديهما لتعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار الى ان المؤتمر يعد فرصة لبحث كيفية و تطوير تجارة الحدود بين البلدين وانشاء المنطقة الحرة لدفع وتعزيز حركة التجارة بين البلدين ، وأضاف أن التوصيات التى سيخرج بها المؤتمر ستكون ضربة البداية لمشروعات اقتصادية وتجارية تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة .

وقال الوزير إن إنشاء المناطق الحرة لجذب الاستثمارات وتفعيل بروتكول التجارة الحدودية وتشجيع وتسهيل تجارة العبور من شأنها تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

وأمن أبو صالح ، على أهمية إقامة الاطر والآليات المناسبة لتعزيز التعاون بين الولايات والمحليات الحدودية بغرض تحويل المناطق الحدودية الى تكامل شامل مشيرا الى رغبة الجانب التشادي في الدخول فى شراكات تجارية واقتصادية فى السودان .

وأضاف أن كل عوامل اقامة منطقة الجنينة الحرة قد توفرت مشيرا الى أن الاستقرار الأمني الذى تشهده الولايات الحدودية و الذي من شأنه دفع وتيرة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .