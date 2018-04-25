سفير السودان بتشاد :مؤتمر الحدود تتويج لعلاقات متميزة ومتطورة برعاية رئيسي البلدين

الجنينية 25-4-2018م (موفد سونا)- أعلن سفير السودان لدى تشاد عبد العزيز حسن صالح ، أن مؤتمر تنمية وتطوير الولايات الحدودية السودانية التشادية بالجنينة يأتي تتويجا لعلاقات متميزة ومتطورة فى ظل الرعاية و الاهتمام الذى ظل يوليه الرئيسان لهذه العلاقات على مختلف الاصعدة.

وقال إن المؤتمر يعد طفرة كبيرة فى علاقات البلدين ، وأن أى علاقة استراتيجية لابد ان تترجم الى مصالح

مشتركة .

وقال السفير (لسونا) إن المؤتمر يكتسب أهميته من استراتيجية العلاقة بين البلدين التى تستلزم حراستها بمصالح مشتركة و تعظيم الفائدة الكبيرة التى تعود للشعبيين الشقيقين فى الجوانب الاقتصادية والتجارية مضيفا ان العلاقة على المستوى السياسي والامني والعسكري تسير بصورة أفضل وفي تطور .

وأشار السفير الى أن المؤتمر ركز على العديد من المحاور التجارية والاقتصادية.

وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة لتقنين التجارة البينية لمصلحة البلدين ويكون خارطة طريق لتنفيذ العديد من المشروعات .

وأكد أن تجربة القوات المشتركة نموذجية وحققت نجاحا كبيرا وأسهمت فى استقرار الأوضاع بالمنطقة

وأضاف أن أهداف المؤتمر تتمثل فى تفعيل الجانب الاقتصادي والتجاري وتنمية وتطوير الموارد على جانبي الحدود .

الى ذلك أعلن السفير عن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية التشادية المشتركة بالخرطوم خلال مايو المقبل لبحث عدد من قضايا التعاون المشترك .

