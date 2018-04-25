مساعد رئيس الجمهورية يلتقي المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان

الخرطوم 25-4- 2018م(سونا)- أطلع مساعد رئيس الجمهورية د فيصل حسن إبراهيم المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان استيفان قرونمبرق على التطورات السياسية بالبلاد خاصة ما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورغبة السودان في إعداد الدستور وإجراء انتخابات تؤدي إلى حكم سياسي ديمقراطي.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية خلال لقائه المبعوث الفرنسي بالقصر الجمهوري اليوم رغبة الحكومة في التفاوض مع حملة السلاح خاصة في المنطقتين مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور .

وأوضح السفير خالد موسى مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام فرنسا بقضايا السودان وعلى رأسها قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب.

وأبان السفير خالد موسى أن مساعد رئيس الجمهورية أكد للمبعوث حرص السودان على تطوير علاقاته مع فرنسا والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأضاف أن مساعد رئيس الجمهورية دعا المبعوث إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر حث رجال الأعمال والشركات الفرنسية على الاستثمار بالسودان.

وأثنى المبعوث الفرنسي على جهود الحكومة واهتمامها باستضافة اللاجئين والتعاون مع المجتمع الدولي في قضايا الاتجار بالبشر والتهريب والهجرة غير الشرعية .

وأكد رغبة بلاده كعضو في الاتحاد الأوروبي في المساهمة في جهود المجتمع الدولي لدعم عملية السلام الشامل والاستقرار في السودان مشيرا إلى دعم فرنسا لوساطة الاتحاد الإفريقي عبر الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة أمبيكي من أجل سلام دائم بالبلاد .

