بدء أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية

الجنينية 25-4-2018م (موفد سونا)- بدأت اليوم أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية، المنعقد بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة تحت" شعار الحدود تواصل لا فواصل" بحضور المشير عمرالبشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو وبمشاركة فاعلة

من قيادات المجتمع المدنية والعسكرية والإدارات الأهلية والمختصين من الدولتين.

وسيستلم الرئيسان التوصيات الختامية ويخاطبان ختام المؤتمر.

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله أمس بمشاركة نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن ، و رئيس الوزراء التشادي، باهيمي باداكي، وناقش 3 أوراق عمل، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

