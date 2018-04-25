أحمد سعد يؤكد ضرورة الانفتاح المحلي والدولي للتعريف بالسودان

الخرطوم 25-4 -2018م(سونا)-أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ضرورة الانفتاح المحلي والدولي للتعريف بالسودان ومكوناته بالتركيز على دول الجوار عبر التنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة لتوطيد العلاقات بين شعوب العالم المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء المهندس عبد المنعم السني الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية حيث اطلع السيد الوزير على ما تم من برامج بالمجلس في الربع الأول من العام 2018م متمثلة في الترتيب لتكوين الجمعيات النظيرة في عدد من الدول خاصة بالتركيز على الدول الأوربية.

وتطرق اللقاء كذلك للحراك الذي أحدثه أسبوع الصداقة مع الشعوب والتنظيم والترتيب الجيد الذي تم لإنجاح فعالياته،

كما وقف اللقاء على الترتيبات الجارية لتطوير رسالة المجلس حتى يقوم بدوره خاصة فيما يتعلق بتحريك قوى المجتمع لمساندته.

واستعرض اللقاء استعدادات المجلس لبرنامج شهر رمضان المعظم من خلال إقامة محفل كبير تحت مسمى(رمضان في بلادنا ) تشارك فيه أكثر من خمسة وعشرين دولة.

.